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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Resmen açıkladı! ve ...

Resmen açıkladı! Vedat Muriç ve transfer...

Fenerbahçeli için resmi açıklaması... Sarı lacivertli golcünün menajeri , hesabından yaptığı paylaşımda, İtalyan medyasına röportaj verdiği haberini yalanlardan, Vedat Muriç'in transferine ilişkin konuştu.

için resmi açıklaması... Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına röportaj verdiği iddia edilen Kosovalı golcünün menajeri , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu açıklamaları yalanladı.

Canatar'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;

"İyi akşamlar. Bir İtalyan haber sitesinde yayınlanan ve bana ait olduğu iddia edilen açıklama doğru değildir. Hiçbir haber kuruluşuna veya farklı bir konuda, son dönemde bir açıklamam olmadı. Lütfen bu tarz haberlere itibar etmeyiniz.

"Vedat Muriqi" transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Kulübü'dür."

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TuttoMercatoWeb'in yayınladığı haberde, Canatar'ın "Ne yalanlayabilirim, ne de doğrulayabilirim. Dediğim gibi, bekleyelim görelim. Elbette kendisini kanıtlamış ve en iyi kulüplerin ilgisini çeken bir oyuncu. Müzakereler var, nasıl devam edeceğini göreceğiz" dediği yazılmıştı.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 17:09
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