Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı
Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için Galatasaray ve Fenerbahçe'den bağsağlığı mesajı geldi.
İŞTE GALATASARAY'IN MESAJI
"Ülkemizde tespit edilen ilk COVID-19 vakasına müdahale eden ve sonrasında bu hastalığa yakalanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Pandemi ile savaşımızda tarihi bir misyon üstlenen sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesi asla unutulmayacaktır."
İŞTE FENERBAHÇE'NİN MESAJI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
- 01.04.2020
- Güncelleme: 01.04.2020 23:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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