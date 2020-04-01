Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için Galatasaray ve Fenerbahçe'den bağsağlığı mesajı geldi.

İŞTE GALATASARAY'IN MESAJI

"Ülkemizde tespit edilen ilk COVID-19 vakasına müdahale eden ve sonrasında bu hastalığa yakalanan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Pandemi ile savaşımızda tarihi bir misyon üstlenen sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesi asla unutulmayacaktır."

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Profesörü Cemil Taşçıoğlu'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.