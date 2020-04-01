Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray ve F.Bahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

ve 'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı

ve , yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Prof. Dr. için başsağlığı mesajı yayımladı.

Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. için ve 'den bağsağlığı mesajı geldi.

İŞTE GALATASARAY'IN MESAJI

"Ülkemizde tespit edilen ilk COVID-19 vakasına müdahale eden ve sonrasında bu hastalığa yakalanan Taşçıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz. Pandemi ile savaşımızda tarihi bir misyon üstlenen sağlık çalışanlarımızın destansı mücadelesi asla unutulmayacaktır."

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MESAJI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizde görülen ilk Koronavirüs vakasına müdahale eden ve bu hastalığa yakalanarak bugün hayatını kaybeden İstanbul 'na Allah'tan rahmet; yakınlarına, öğrencilerine ve tıp camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

  1. 01.04.2020
  2. Güncelleme: 01.04.2020 23:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ve Fenerbahçe'den Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA