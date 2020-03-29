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29 Mart 2020, Pazar
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oyunculara örnek olacak

Fatih Terim oyunculara örnek olacak

hastanede corona virüs belasıyla savaş veriyor… Ancak için çalışmalarını da sürdürüyor.

Yöneticiler, teknik ekip ve scout ekibi sürekli temas halinde bulunan tecrübeli teknik adam, 'nın almayı düşündüğü maaş indirimi kararını da masaya yatırdı. Terim'in futbolun durduğu bu noktada önce kendi maaşından indirim yaparak oyuncularına örnek olacak.

  1. 29.3.2020
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