Onyekuru için tek yol var!
Henry Onyekuru'ya milli takım kapısı kapalı... İngiltere’ye de gidemiyor. Fransa’da uyum sorunu yaşadı. Başarılı olmak için geriye Galatasaray kalıyor.
Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun geleceği İstanbul'daki performansına bağlı... Goal.com; Nijeryalı oyuncunun Samuel Chukwueze, Samuel Kalu, Ahmed Musa ve Moses Simon'ı geçerek milli takımda yer almasının neredeyse imkansız olduğunu iddia etti.
Bu nedenle İngiltere'de Çalışma Bakanlığı kurallarına göre Premier Lig'e gitmesinin zor olduğunu altını çizdi. Fransa'da da tutunamayan Onyekuru'nun tek şansının Galatasaray'la Avrupa ve ligde başarı olduğunu ancak sezon sonunda Monaco'ya dönmesi durumunda bu fırsatının da kalmayacağını yazdı.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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