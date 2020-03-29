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29 Mart 2020, Pazar
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Onyekuru için tek yol var!

Onyekuru için tek yol var!

'ya kapısı kapalı... ’ye de gidemiyor. ’da uyum sorunu yaşadı. Başarılı olmak için geriye kalıyor.

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun geleceği 'daki performansına bağlı... Goal.com; Nijeryalı oyuncunun Samuel Chukwueze, Samuel Kalu, Ahmed Musa ve Moses Simon'ı geçerek milli takımda yer almasının neredeyse imkansız olduğunu iddia etti.

Bu nedenle 'de Çalışma Bakanlığı kurallarına göre 'e gitmesinin zor olduğunu altını çizdi. 'da da tutunamayan Onyekuru'nun tek şansının Galatasaray'la Avrupa ve ligde başarı olduğunu ancak sezon sonunda Monaco'ya dönmesi durumunda bu fırsatının da kalmayacağını yazdı.

  1. 29.3.2020
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