Galatasaraylı yıldızdan flaş sözler! ''Maçlara çıkmama kararı almıştık''
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbolu da vurdu. Birçok Avrupa Ligi'nde spor müsabakaları askıya alındı ve Türkiye Süper Ligi de ertelendi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mariano, liglerin ertelenmeyip devam etmesi durumunda maçlara çıkmamaya karar verdiklerini söyledi.
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, ülkesinin basınına bir röportaj verdi ve liglerin ertelendiği hafta, devam etmemesi durumunda maça çıkmama kararı aldıklarını söyledi.
"ERTELEME KARARI BİRAZ ZAMAN ALDI"
Türkiye'deki yetkililerin ligleri erteleme kararı alması biraz zaman aldı. Türkiye, en geç ligleri tatil eden ülkelerden biri. Geçen haftaya kadar maçlar oynanıyordu.
"SAHAYA ÇIKMAMA KARARI ALMIŞTIK"
Bizim pazar günü için bir maçımız vardı tüm oyuncular, teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk.
Brezilya'ya dönmek istiyorum ancak şu anda böyle bir şansım yok. Bordeaux'ta oynadığım dönemden Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar kulübün kendilerine Brezilya'ya dönmek, Fransa'da kalmak arasında istedikleri tercihi yapma şansını verdiğini söylüyor. İspanya'da da öyle.
"BÖYLE BİR ŞANSIM YOK"
Ancak Türkiye'de maçları durdurmaları zaman aldığı gibi, maçlar da seyircisiz oynandı ve ne zaman döneceği de belirsiz. Bu yüzden böyle bir şansım yok.
"TÜM TEKLİFLERE AÇIĞIM"
Fluminense çok sevdiğim ve bağlı olduğum bir kulüp. 3 yıl orada oynadım. Teklifleri değerlendirmem lazım. Temmuz ayına kadar sözleşmem var. Bugün, Tanrı'ya şükürler olsun ki finansal durum benim önceliğim değil. Yaşamak için güzel bir yer arıyorum, kızım ve ailem için güzel bir yer arıyorum. Rio de Janeiro'yu biliyorum, 3 yıl orada yaşadım, harika bir şehir. Gelecek tüm tekliflere açığım.
- 28.03.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı yıldızdan flaş sözler! ''Maçlara çıkmama kararı almıştık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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