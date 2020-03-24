Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi
Son dakika corona virüsü haberleri... Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, corona virüsü testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı corona virüsü testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 15:12
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- Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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