Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Yusuf Günay test yaptırmak için hastaneye geldi

Son dakika: Başkan Yardımcısı tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi

Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi

Son dakika corona virüsü haberleri... 'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'in testlerinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı , corona virüsü testi yaptırmak üzere hastaneye geldi.

'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'de yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı , tedbir amaçlı corona virüsü testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.

Yusuf Günay test yaptırmak için hastaneye geldi! İşte o görüntüler...

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 15:12
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