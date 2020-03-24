Son dakika: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay tedbir amaçlı test yaptırmak için hastaneye geldi

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'de yapılan corona virüsü testlerinin pozitif çıkması ile tedbirler alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı corona virüsü testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvurdu.