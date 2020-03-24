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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Fernando Muslera açıkladı! "Yanlış anlaşıldım..."

Son dakika: açıkladı! "Yanlış anlaşıldım..."

Son dakika: Fernando Muslera açıkladı! "Yanlış anlaşıldım..."

Son dakika haberine göre: 'ın Uruguaylı kalecisi , Uruguay basınına verdiği röportajın bir kısmının yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle hesabından bir açıklama yaptı.

Muslera'nın soyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Herkese Merhaba... Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde. da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır 'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal

  1. 24.03.2020
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