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24 Mart 2020, Salı
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Hemşehrilerinden ’e mesaj: Onu çok seviyoruz

Hemşehrilerinden Fatih Terim’e mesaj: Onu çok seviyoruz

hesabından dün akşam corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü ’e hemşehrileri Adanalılar, destek mesajları gönderdi.

Tecrübeli teknik direktör , dün akşam hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Terim paylaşımında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerine yer verdi. Terim'in bu paylaşımından sonra birçok kişi tecrübeli teknik adama 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi. Bugün ise Terim'in memleketi 'da birçok kişi, hemşehrileri olan Fatih Terim'e geçmiş olsun dilekleri göndererek, yanında oldukları mesajını verdi.

"ONUNLA GURUR DUYUYORUZ"
Bir Adanalı olarak Fatih Terim'e büyük bir sevgi duyduğunu belirten Hasret Yılmaz, "Duyunca çok üzüldüm ve şok yaşadım. Adanalılar olarak onunla hep gurur duyduk. Sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.

Fatih Terim'in kendisini Türk futboluna adamış bir isim olduğunu dile getiren Ercan Tosun ise, "Burada O'nun isminin verildiği sokaktayız. Tabi duygusalız. Ben 'ı tutuyorum ama umarım Fatih hocamız iyileşir ve bizleri yener" diye konuştu.

Haberi aldıklarında ailece çok üzüldüklerini ve inanamadıkları kaydeden Ayşegül Sayın da, Fatih Terim'i tekrardan sahalarda görmek istediklerini ve onu çok sevdiklerini vurguladı.

  1. 24.03.2020
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