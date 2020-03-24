Hikmet Karaman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Hikmet Karaman'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

'dan 'e geçmiş olsun mesajı

Hikmet Karaman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Futbol Takımı Teknik Direktörü için destek ve geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

haberin devamı


  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hikmet Karaman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN