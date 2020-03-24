Hikmet Karaman'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Türk futbolunun 66 yaşındaki tecrübeli teknik adamının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmasından sonra sarı-kırmızılı kulübün çalıştırıcısı Hikmet Karaman bir geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

Karaman mesajında, "Fatih hocamıza acil şifalar diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



