Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a corona virüsü testi yapılacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray G.Saray'da o isimlere de corona virüsü testi yapılacak!

'da ile 'a corona virüsü testi yapılacak

Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a corona virüsü testi yapılacak

'da teknik direktör 'in corona virüsü testinin pozitif çıkmasından sonra başkan ve başkan yardımcısı 'a da test yapılacağı bildirildi.

Kulübü Başkanı ile başkan yardımcısı 'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

Yusuf Günay, yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi. Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör 'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

  1. 24.03.2020
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