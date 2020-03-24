Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e Drogba, Sneijder ve Melo'dan mesaj

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı Fatih Terim'in de corona virüsü testleri pozitif çıktı. Terim, üzücü haberi Twitter hesabından paylaştı.

Terim'in, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." şeklindeki açıklaması sonrası onlarca geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.





SNEIJDER: İMPARATOR VE BÜYÜK BAŞKAN...

Galatasaray'da bir dönem top koşturan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan Wesley Sneijder, korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini ekledi.





MELO: SENİ ÇOK SEVİYORUM BABACIM...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından Fatih Terim'le çekilen fotoğrafını paylaşan Melo, "Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin." sözleriyle deneyimli teknik adama geçmiş olsun dileğinde bulundu.