Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e Drogba, Sneijder ve Melo'dan mesaj | corona virüs haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Drogba, Sneijder ve Melo'dan Terim'e geçmiş olsun mesajı

Corona virüsüne yakalanan 'e Drogba, Sneijder ve Melo'dan mesaj

Corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e Drogba, Sneijder ve Melo'dan mesaj

Son dakika corona virüsü haberleri... Teknik Direktörü 'in corona virüsüne yakalandığını açıklamasından sonra birçok kesimden geçmiş olsun mesajları yağdı. Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere onlarca ekip mesaj yayımlarken, futbolcular da deneyimli hocayı unutmadı. Fatih Terim'in eski öğrencileri Didier Drogba, Sneijder ve Felipe Melo sosyal medyadan Terim'e iyi dileklerini iletti.

İkinci Başkanı 'ın ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı 'in de corona virüsü testleri pozitif çıktı. Terim, üzücü haberi Twitter hesabından paylaştı.

Terim'in, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." şeklindeki açıklaması sonrası onlarca geçmiş olsun mesajı yayımlandı.

"DUALARIMIZ SENİNLE"

Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Didier Drogba, Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Drogba, sosyal medya hesabından Fatih Terim için paylaştığı mesajında, "Çok değerli hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz. Dualarım hocam, başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber" ifadelerini kullandı.



SNEIJDER: İMPARATOR VE BÜYÜK BAŞKAN...

Galatasaray'da bir dönem top koşturan ve Fatih Terim ile birlikte de çalışmış olan , korona virüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sneijder, sosyal medya hesabından Terim ve Albayrak ile olan fotoğraflarını paylaşırken, "İmparator ve Büyük Başkan. Siz beraber çok savaşlar kazandınız, bir yenisi daha geliyor. Kalbim ve dualarım sizinle" ifadelerini ekledi.

MELO: SENİ ÇOK SEVİYORUM BABACIM...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından Fatih Terim'le çekilen fotoğrafını paylaşan Melo, "Babacım seni çok seviyorum Allah yardımcın olsun umarım en kısa zamanda iyileşirsin." sözleriyle deneyimli teknik adama geçmiş olsun dileğinde bulundu.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 12:28
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