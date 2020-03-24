Arda Turan'dan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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'dan 'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Arda Turan'dan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bir dönem forması giyen , hastanede müşahade altında tutulan eski hocası Fatih Terim'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu öğrendim dedi.

'in corona virüs testinin pozitif çıkması, spor medyasında geniş bir yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine spor camiasından bir çok kişi ve kurum tecrübeli hocaya 'geçmiş olsun' mesajları yollamıştı.

O kişilerden biri olan eski oyuncusu , CNN Türk'e Fatih Terim'in hastanedeki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan, "Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim abiye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum." şeklinde konuştu.

''GAYET İYİ DURUDA''
Arda Turan ayrıca, "Dün akşam yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir." ifadelerini de ekledi.

  1. 24.03.2020
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