Arda Turan'dan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkması, spor medyasında geniş bir yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine spor camiasından bir çok kişi ve kurum tecrübeli hocaya 'geçmiş olsun' mesajları yollamıştı.

O kişilerden biri olan eski oyuncusu Arda Turan, CNN Türk'e Fatih Terim'in hastanedeki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan, "Öncelikle Fatih hocamdan haberler aldım. Hem Galatasaray camiasına, Abdurrahim abiye, canım hocama çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hastalığı yenme konusunda öncü olacaktır. Merve ve Buse'ye de geçmiş olsun diliyorum." şeklinde konuştu.

''GAYET İYİ DURUDA''

Arda Turan ayrıca, "Dün akşam yakınları ile görüştüm. Gayet iyi durumda. Her zaman olduğu gibi dimdik ayakta. Üzücü ama hoca üstesinden gelecektir." ifadelerini de ekledi.