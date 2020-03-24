Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Mustafa Cengiz'in teste girmesinin ardından, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, corona virüsü testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.
Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı corona virüsü testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede corona virüsü testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 17:54
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