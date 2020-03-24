Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi!

Başkanı corona virüsü testine girdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi

Kulübü Başkanı koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

'in teste girmesinin ardından, Başkan Yardımcısı ve Kaan Kançal, corona virüsü testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı corona virüsü testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede corona virüsü testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 17:54
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz corona virüsü testine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN