Mustafa Cengiz'den flaş play-off yorumu! ''Toplantıda...'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz'den flaş play-off yorumu! ''Toplantıda...''

'den flaş play-off yorumu! ''Toplantıda...''

Mustafa Cengiz'den flaş play-off yorumu! ''Toplantıda...''

'in ertelenmesinin ardından bundan sonraki yaşanacak süreç merak ediliyordu. Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantı sonrası , 3 senaryo belirlendiğini duyurmuştu ve bunlardan biri play-off sistemi olarak açıklanmıştı. Başkanı , yapılan toplantıda play-off sisteminin gündeme gelmediğini açıkladı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Avrupa'nın çeşitli ligleri askıya alınırken, Türkiye Süper Ligi de ileri bir tarihe ertelendi. Liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Kulüpler Birliği mevcut durum konusunda bir toplantı düzenledi. Kulüp başkanlarının da katılım gösterdiği toplantı sonrası 3 senaryo üzerinde durulduğu söylenmişti.

Kulüpler Birliği Başkanı toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu 3 senaryoyu duyurmuştu.

''PLAY-OFF GİBİ BİR SİSTEM KURULABİLİR''

Sepil yaptığı açıklamasında, 3 senaryonun 1'i planlandığı gibi bitirmek. 2. senaryo, bakanımız da hepsini çalışın dedi. Hem ülkemizde, hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Hızlandırılmış bir lig sistemine gidilmek zorunda olunabilir. Playoff gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şey olsun var, Avrupa'da aynı şeyleri tartışıyor.

Şu anda kararı verecek merci, 'dur. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik yaratırız diye düşündü.'' dedi.

CENGİZ: PLAY-OFF KONUŞULMADI
Kulüpler Birliği toplantısı konuşan , ''Toplantıda Play-off sistemi gündeme geldi. O düşünceler Mehmet Sepil'in kendi görüşleridir'' ifadelerini kullandı.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 21:56
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mustafa Cengiz'den flaş play-off yorumu! ''Toplantıda...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN