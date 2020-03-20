Mustafa Cengiz'den flaş play-off yorumu! ''Toplantıda...''
Süper Lig'in ertelenmesinin ardından bundan sonraki yaşanacak süreç merak ediliyordu. Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantı sonrası Mehmet Sepil, 3 senaryo belirlendiğini duyurmuştu ve bunlardan biri play-off sistemi olarak açıklanmıştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan toplantıda play-off sisteminin gündeme gelmediğini açıkladı.
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Avrupa'nın çeşitli ligleri askıya alınırken, Türkiye Süper Ligi de ileri bir tarihe ertelendi. Liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Kulüpler Birliği mevcut durum konusunda bir toplantı düzenledi. Kulüp başkanlarının da katılım gösterdiği toplantı sonrası 3 senaryo üzerinde durulduğu söylenmişti.
Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu 3 senaryoyu duyurmuştu.
''PLAY-OFF GİBİ BİR SİSTEM KURULABİLİR''
Sepil yaptığı açıklamasında, 3 senaryonun 1'i planlandığı gibi bitirmek. 2. senaryo, bakanımız da hepsini çalışın dedi. Hem ülkemizde, hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir, bu durumda ne yapılacak? Hızlandırılmış bir lig sistemine gidilmek zorunda olunabilir. Playoff gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem kurulabilir. Düşme olmasın, diğer kulüpler şey olsun var, Avrupa'da aynı şeyleri tartışıyor.
Şu anda kararı verecek merci, Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik yaratırız diye düşündü.'' dedi.
CENGİZ: PLAY-OFF KONUŞULMADI
Kulüpler Birliği toplantısı konuşan Mustafa Cengiz, ''Toplantıda Play-off sistemi gündeme geldi. O düşünceler Mehmet Sepil'in kendi görüşleridir'' ifadelerini kullandı.
- 20.03.2020
- Güncelleme: 20.03.2020 21:56
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