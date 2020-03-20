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20 Mart 2020, Cuma
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Kulüpler Birliği'nden flaş play-off açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden flaş play-off açıklaması!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle 'de de ligler ertelenmişti. Kulüpler Birliği Başkanı , kulüp başkanları ile yaptığı kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sepil, "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Eğer bu süreç uzarsa ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı , Süper Lig yayıncı kuruluşuna, Kulüpler Birliği Toplantısı ile ilgil değerlendirmelerde bulundu.

"LİGLERE BAŞLAMAK UZAYABİLİR"

"18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Eğer bu süreç uzarsa ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir. Oyuncuların önemli bir bölümünün sözleşmeleri Mayıs sonunda bitiyor. TFF'nin verdiği sözleşmede, futbolcuların sözleşmelerin uzayan lig ile uzaması doğaldır. Bunun bir de finansal yönleri vardır. Acaba o zaman oyuncuların ücret, ödenmeye devam edilmeli mi? 2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo."

"HER ŞEY NORMALE DÖNERSE 17 NİSAN'DA BAŞLAYABİLİRİZ"

"Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Oyuncu ille de gideceğim diyorsa, kulüpler kendi sistemleri içinde tartışacaklar. Nasıl bir anlaşma ile giderler, kendi tasarrufları. Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan'da başlayabiliriz."

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 18:41
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