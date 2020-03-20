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20 Mart 2020, Cuma
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konuştu! Koronavirüs...

Çağlar Söyüncü konuştu! Koronavirüs...

ekiplerinden 'de forma giyen Çağlar Soyüncü, Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs için çağrıda bulundu. Milli savunmacı, "Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım." dedi.

ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu , "Evde kalın" uyarısında bulundu.


Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile birlikte herkese "Evde kalın" uyarısında bulundu.

Çağlar Söyüncü'nün paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı: "Herkese merhaba, zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak koronavirüsle mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz, en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım."

  1. 20.03.2020
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