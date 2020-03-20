Çağlar Söyüncü konuştu! Koronavirüs...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Soyüncü, Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs için çağrıda bulundu. Milli savunmacı, "Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım." dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Evde kalın" uyarısında bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle sporcuların, insanları bilinçlendirme hareketi sürüyor.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile birlikte herkese "Evde kalın" uyarısında bulundu.
Çağlar Söyüncü'nün paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı: "Herkese merhaba, zor günlerde bizler için hayatını tehlikeye atarak koronavirüsle mücadele eden tüm doktorlarımız ve sağlık birimlerimiz, en büyük kahramanlarımız. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım."
????Çağlar Söyüncü: #EvdeKal pic.twitter.com/0Qo4uymdd6— Fotomaç (@fotomac) March 20, 2020
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