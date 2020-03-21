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21 Mart 2020, Cumartesi
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için yeni plan! İşte hedeflenen dönüş tarihi

Premier Lig için yeni plan! İşte hedeflenen dönüş tarihi

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere 'in başlangıç tarihi konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Telegraph'ın haberine göre; ligin 1 Haziran'da başlayıp 6 haftalık süreçte kalan 9 maçın bitirilmesi planlanıyor. 2020-2021 sezonunun ise 8 Ağustos'ta başlatılacağı ve böylece mali kayıpların önüne geçilebileceği ifade edildi.

'un şampiyonluğa koştuğu Ligi'nin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

Son resmi açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulan 'in 1 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.

6 HAFTADA 9 MAÇ!

Telegraph'ın haberine göre; ligin 1 Haziran'da başlatılarak kalan 9 maçın 6 haftada tamamlanması planlanıyor. 2020-2021 sezonunu ise 8 Ağustos tarihinde başlatmak isteyen yetkililerin, bu karar ile oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışacağı ifade edildi.

Haberin devamında ise, Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi üzerine tüm dünyada liglerin Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayının başlarında başlatılıp sona erdirilmesi yönünde benzer kararların olabileceği belirtildi.

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 01:33
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