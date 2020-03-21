Premier Lig için yeni plan! İşte hedeflenen dönüş tarihi

Liverpool'un şampiyonluğa koştuğu İngiltere Premier Ligi'nin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

Son resmi açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulan Premier Lig'in 1 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.

6 HAFTADA 9 MAÇ!

Telegraph'ın haberine göre; ligin 1 Haziran'da başlatılarak kalan 9 maçın 6 haftada tamamlanması planlanıyor. 2020-2021 sezonunu ise 8 Ağustos tarihinde başlatmak isteyen yetkililerin, bu karar ile oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışacağı ifade edildi.

Haberin devamında ise, Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi üzerine tüm dünyada liglerin Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayının başlarında başlatılıp sona erdirilmesi yönünde benzer kararların olabileceği belirtildi.