Premier Lig için yeni plan! İşte hedeflenen dönüş tarihi
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen İngiltere Premier Lig'in başlangıç tarihi konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Telegraph'ın haberine göre; ligin 1 Haziran'da başlayıp 6 haftalık süreçte kalan 9 maçın bitirilmesi planlanıyor. 2020-2021 sezonunun ise 8 Ağustos'ta başlatılacağı ve böylece mali kayıpların önüne geçilebileceği ifade edildi.
Liverpool'un şampiyonluğa koştuğu İngiltere Premier Ligi'nin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.
Son resmi açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle 30 Mayıs'a kadar ertelendiği duyurulan Premier Lig'in 1 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.
6 HAFTADA 9 MAÇ!
Telegraph'ın haberine göre; ligin 1 Haziran'da başlatılarak kalan 9 maçın 6 haftada tamamlanması planlanıyor. 2020-2021 sezonunu ise 8 Ağustos tarihinde başlatmak isteyen yetkililerin, bu karar ile oluşabilecek maddi kayıpların önüne geçmeye çalışacağı ifade edildi.
Haberin devamında ise, Avrupa Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi üzerine tüm dünyada liglerin Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayının başlarında başlatılıp sona erdirilmesi yönünde benzer kararların olabileceği belirtildi.
- 22.03.2020
- Güncelleme: 22.03.2020 01:33
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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