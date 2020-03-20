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20 Mart 2020, Cuma
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Kayıp 4 milyar euro

Kayıp 4 milyar euro

’nın 5 büyük ligi , , , ve ’da koronavirüs nedeniyle toplam zararın 4 milyar euro olacağı ifade edildi.

Koronavirüs spora büyük bir darbe indirdi. Bundan en çok etkilenenler arasında ise kuşkusuz futbol var. 'nın 5 büyük ligi kabul edilen , , Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de, koronavirüs salgını nedeniyle toplam zararın yaklaşık 4 milyar euro olacağı belirtildi.

EN FAZLA ZARAR ADA'DA
KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

  1. 20.3.2020
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