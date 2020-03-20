Kayıp 4 milyar euro

Koronavirüs spora büyük bir darbe indirdi. Bundan en çok etkilenenler arasında ise kuşkusuz futbol var. Avrupa'nın 5 büyük ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de, koronavirüs salgını nedeniyle toplam zararın yaklaşık 4 milyar euro olacağı belirtildi.



EN FAZLA ZARAR ADA'DA

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak. La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.