Lampard açıkladı! Koronavirüs teşhisi konulan Hudson-Odoi...

İngiltere'den ilk müjde geldi... Futbol camiasını derinden sarsan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs, Chelsea'nin yıldız isimlerinden Hudson-Odoi'de de görülmüştü.

Kısa süre önce bu virüsün kendine de bulaştığını açıklayan futbolcunun durumu merak edilirken, mavilerin teknik direktörü Frank Lampark konu ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Genç teknik adam, oyuncusunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Odoi'nin tedavisinde büyük bir ilerleme kaydettiğini ve neredeyse eskisi gibi hissettiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Ki bu, hepimizin duymak istediği haber." dedi.

12 MART PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI

Chelsea, oyuncunun 9 Mart Pazartesi günü yapılan antrenmanda soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği aktarırken, testlerin 12 Mart Perşembe günü kendilerine iletildiğini ve koronavirüs teşhisi konulduğunu aktarmıştı.

Hudson-Odoi ile yakın temasta bulunan herkesin, başta tüm takım kadrosu ve teknik ekip olmak üzere, bireysel olarak karantina altına alınacağı bildirilirken, kulübün antrenman tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı bilgisine yer verilmişti.