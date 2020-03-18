Lampard açıkladı! Koronavirüs teşhisi konulan Hudson-Odoi...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hudson Odoi'nin koronavirüslü olduğu teyid edilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından karantina altına alınan yıldız ismin son durumunu teknik direktörü Frank Lampard açıkladı. İngiliz teknik adam yaptığı açıklamada Odoi'nin koronavirüsten kurtulmasının an meselesi olduğunun müjdesini verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İngiltere'den ilk müjde geldi... Futbol camiasını derinden sarsan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs, Chelsea'nin yıldız isimlerinden Hudson-Odoi'de de görülmüştü.
Kısa süre önce bu virüsün kendine de bulaştığını açıklayan futbolcunun durumu merak edilirken, mavilerin teknik direktörü Frank Lampark konu ile ilgili resmi açıklama yaptı.
Genç teknik adam, oyuncusunun son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Odoi'nin tedavisinde büyük bir ilerleme kaydettiğini ve neredeyse eskisi gibi hissettiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Ki bu, hepimizin duymak istediği haber." dedi.
12 MART PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANMIŞTI
Chelsea, oyuncunun 9 Mart Pazartesi günü yapılan antrenmanda soğuk algınlığı belirtileri gösterdiği aktarırken, testlerin 12 Mart Perşembe günü kendilerine iletildiğini ve koronavirüs teşhisi konulduğunu aktarmıştı.
Hudson-Odoi ile yakın temasta bulunan herkesin, başta tüm takım kadrosu ve teknik ekip olmak üzere, bireysel olarak karantina altına alınacağı bildirilirken, kulübün antrenman tesislerinin bir bölümünün kapatıldığı bilgisine yer verilmişti.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 13:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lampard açıkladı! Koronavirüs teşhisi konulan Hudson-Odoi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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