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20 Mart 2020, Cuma
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'dan maaş ödemesi kararı!

geçici çalışanlarına maaşlarını ödeyecek

Manchester United geçici çalışanlarına maaşlarını ödeyecek

İngiltere takımlarından , kalan maçların seyircisiz oynanması veya iptal olması durumunda maç günü ve diğer geçici çalışanlarının maaşlarını ödeyecek.

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.

'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan , bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.

  1. 20.03.2020
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