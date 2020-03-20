Kulüp başkanından ilginç karar! Sözleşmelerini feshetti

Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarını da etkileyerek her branştan organizasyonların askıya alınmasına neden olan koronavirüsün en yoğun görüldüğü ülkelerde olan İsviçre'de eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

İsviçre 1. Lig ekiplerinden Sion takımının başkanı Christian Constantin, liglere ara verilmesi nedeniyle futbolculardan maaşlarında indirime gitmelerini istedi ancak oyuncular Constantin'in bu isteğine olumsuz yanıt verdi.

Sion başkanı ise bu cevabın ardından Pajtim Kasami, Alexandre Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye et Johan Djourou olmak üzere 9 futbolcusunun sözleşmelerini feshettiğini açıkladı.

Öte yandan Sion'lu futbolcuların kulüp başkanı Christian Constantin'in bu kararının ardından kulüp aleyhinde dava açacakları belirtildi.