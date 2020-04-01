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Corona virüsüne yakalanan sporcular anlattı! Corona virüsü nelere sebep oluyor?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü spor dünyasından da birçok isimde görüldü. Yıldız isimler corona virüsü ile yaptıkları mücadeleyi anlattı. Corona virüsü ne gibi rahatsızlıklara neden oluyor? Sporcularda corona virüsü ne gibi belirtilerle ortaya çıkıyor? İşte yıldız isimlerin anlattıkları...
1 Nisan 2020 Çarşamba 21:40
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Corona virüsü pandemisi tüm dünyaya yayılırken spor camiası da virüsten etkilendi. Avrupa ve dünyada neredeyse tüm ligler iptal edilirken birçok sporcuya corona virüs teşhisi kondu. Corona virüse yakalanan sporcular o anları ilk kez anlattı...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da oynayan Pepe Reina, corona virüsü semptomları yaşadığı döneme dair Corriere dello Sport'a konuştu.
İspanyol kaleci, söz konusu dönemde korku dolu günler geçirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"O dönem berbattı. Virüsün semptomlarını göstermeye başladığımda berbat hissediyordum. Fiziksel olarak bir şey yoktu fakat çok yorgundum."
"Birkaç gün sonra yorgunluk geçti fakat bu sefer de ateş, asla geçmeyen baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve boyun ağrısı hissettim. Bunlarla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyordum. Evde kendimi karantinaya aldığım için diğer insanlara bulaştırmadığımdan neredeyse sevindim."
"NEFES ALDIĞIMI HİSSEDEMEDİM"
"Ayrıca eşim Yolanda ve çocuklarımı kendimden uzak tutuyordum. Ama bütün bu süreçte asla unutamayacağım berbat bir an yaşadım… 25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim.