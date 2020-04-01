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Corona virüsüne yakalanan sporcular anlattı! Corona virüsü nelere sebep oluyor?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya hızlıca yayılan corona virüsü spor dünyasından da birçok isimde görüldü. Yıldız isimler corona virüsü ile yaptıkları mücadeleyi anlattı. Corona virüsü ne gibi rahatsızlıklara neden oluyor? Sporcularda corona virüsü ne gibi belirtilerle ortaya çıkıyor? İşte yıldız isimlerin anlattıkları...

1 Nisan 2020 Çarşamba 21:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





