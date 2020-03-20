"Ligler başlamadan önce 3-4 haftalık hazırlık periyodu gerekecek"
A Spor yorumcusu Gürkan Kubilay, tüm liglerin ertlenmesinin ardından Günden Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Liglerin başlamasıyla ilgili konuşan Kubilay, "Ligler başlamadan önce 3-4 haftalık hazırlık periyodu gerekecek." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Napoli'den Eljif Elmas'a büyük şok!
- PSG-Borussia Dortmund maçına damga vuran kavga! Emre Can ve Neymar...
- UEFA açıkladı! İşte 2019'un en iyi 11'i
- Merih Demiral bir kulübü daha peşine taktı
- Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...
- Balotelli'den koronavirüs isyanı! O ülkeye 'Futbolu durdurun' çağrısı
- IFAB'dan VAR için olay çıkaracak açıklama!
- Okan Buruk'tan flaş Arda Turan ve Fatih Terim açıklaması!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.