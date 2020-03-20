Süper Lig ne zaman başlayacak? Play-off sistemi gelecek mi?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayo etkisi altına alan koronavirüs büyük bir hızla yayıldı ve yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri de spor camiası oldu. İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa'da tüm ligler ertelendi. NBA, Euroleauge ve Euro Cup ertelendi. Türkiye Avrupa ülkelerine göre daha güvenli durumda. Ancak yine de ertelenme kararı alındı. Tüm spor organizasyonları ülkemizde ertelendi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

SUPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Göztepe ve Kuülüpler Birliği başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, Süper Lig'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. TFF ve Kulüpler Birliği'nin 3 planı bulunuyor. Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması durumunda Süper Lig 17 Nisan'da başlayacak. Mehmet sepil konu hakkında, "Her şey normalleşirse, 17 Nisan'da lige yeniden başlayabiliriz." İfadelerini kullandı.

PLAY-OFF SİSTEMİ GELEBİLİR Mİ?

Göztepe ve Kuülüpler Birliği başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, problem yaşanması durumunda Play-off sisteminin de gelebileceğini belirtti. Mehmet Sepil konu hakkında, "2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir." İfadelerini kullandı.

SÜPER LİG BİTİRİLEBİLİR Mİ?

Mehmet Sepil Süper Lig'in bitirilerek şampiyonun tescil edilmesi ihtimali hakkında da açıklamalarda bulundu. Sepil, "Üçüncü senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo." İfadeleriyle en zor ihtimalin bu olduğunu söyledi.