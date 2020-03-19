Abdurrahim Albayrak'a koronavirüs testi
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, öksürük ve ateş nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde tedbiren koronavirüs testi yaptırdı. Ancak Albayrak'ın testi negatif çıktı.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle tedbiren Çapa Tıp Fakültesi'ne tedbiren dünyada salgın haline gelen koronavirüs testi yaptırdı.
Milliyet'in haberine göre; Albayrak'ın corona virüs testi negatif çıktı.
- 19.03.2020
- Güncelleme: 19.03.2020 16:51
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