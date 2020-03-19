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19 Mart 2020, Perşembe
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'a koronavirüs testi

Abdurrahim Albayrak'a koronavirüs testi

Başkanı , öksürük ve ateş nedeniyle 'nde tedbiren koronavirüs testi yaptırdı. Ancak Albayrak'ın testi negatif çıktı.

Başkanı öksürük ve ateş nedeniyle tedbiren 'ne tedbiren dünyada salgın haline gelen koronavirüs testi yaptırdı.

Milliyet'in haberine göre; Albayrak'ın corona virüs testi negatif çıktı.

  1. 19.03.2020
  2. Güncelleme: 19.03.2020 16:51
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