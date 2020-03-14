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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

, derbisine hazır

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

, 'in 26. haftasında yarın 'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

İdmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra tesislerde kampa girerek derbi maçı beklemeye başladı.

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  1. 14.03.2020
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