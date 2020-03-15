Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Sivas maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivas maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Beşiktaş karşısında güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

MARKA ELÇİSİ OLDU

Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Almanya'nın yolunu tutan ve şu an Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, A Milli Takımı'nın destekçisi Gillette ile anlaştı. Gillette Türkiye'nin ilk marka elçisi olan ve reklam filminde oynayan yetenekli futbolcu aynı zamanda, Gillette'in yenilikçi ürünü, Yeni Mach3 Turbo'nun da temsilcisi olacak.