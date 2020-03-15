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15 Mart 2020, Pazar
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Mücadeleye devam

Mücadeleye devam

Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı , "Mücadeleye devam. Sivas maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. karşısında güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı , "Mücadeleye devam. Sivas maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. karşısında güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.

MARKA ELÇİSİ OLDU

'daki başarılı performansının ardından 'nın yolunu tutan ve şu an 04 forması giyen Ozan Kabak, A 'nın destekçisi Gillette ile anlaştı. Gillette 'nin ilk marka elçisi olan ve reklam filminde oynayan yetenekli futbolcu aynı zamanda, Gillette'in yenilikçi ürünü, Yeni Mach3 Turbo'nun da temsilcisi olacak.

  1. 15.3.2020
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