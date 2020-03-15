Mücadeleye devam
Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Sivas maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivas maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Beşiktaş karşısında güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.
Yönetim kanadında da takıma olan inanç tam. Sivas maçında sergiledikleri futbolun, takıma olan inancı artırdığını ifade eden Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Mücadeleye devam. Sivas maçındaki güzel oyun inancımızı daha da artırdı. Beşiktaş karşısında güzel bir oyunla iyi bir netice alacağımıza inanıyorum" dedi.
MARKA ELÇİSİ OLDU
Galatasaray'daki başarılı performansının ardından Almanya'nın yolunu tutan ve şu an Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, A Milli Takımı'nın destekçisi Gillette ile anlaştı. Gillette Türkiye'nin ilk marka elçisi olan ve reklam filminde oynayan yetenekli futbolcu aynı zamanda, Gillette'in yenilikçi ürünü, Yeni Mach3 Turbo'nun da temsilcisi olacak.
- 15.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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