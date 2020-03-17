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17 Mart 2020, Salı
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Ücretler iade edilecek

Ücretler iade edilecek

G.Saray, maçların seyircisiz oynanması kararının ardından bilet ücret iadelerine başladı.

G.Saray, maçların seyircisiz oynanması kararının ardından bilet ücret iadelerine başladı. Sarı- kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçına bilet alan taraftarların ücret iadesi, passolig kartlarına yatırılacak. 5 maçlık fırsat paketi alanların da, maçı bilet bedeli düşülerek kalan 4 maçın iadesi yapılacak.

  1. 17.3.2020
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