Beşiktaş'ı hapsettik
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “50 bin kişiden yoksun iyi oynadık. Büyük bölümde rakibi sahasına hapsettik. Taraftarsız maçın tadı yok” dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarsız futbolun tadı tuzu olmadığını söyledi. Karşılaşmada daha üstün oynadıklarını kaydeden Terim, "50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. Beşiktaş iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik. Böyle derbilerde taraftarın önemi büyük" dedi. Seyircisiz oynanmasını eleştiren Terim şöyle konuştu:
3. KEZ BERABERLİK
"Hele de rakibiniz Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan ciddi bir rakipse. Taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. Ben futbolun ruhunu geri istiyorum. Derbilerin bu atmosferde oynanmasını istemiyorum." Öte yandan Fatih Terim ile Sergen Yalçın rekabetinde sahadan 3. kez beraberlik çıktı. İki çalıştırıcı, teknik adam olarak 4. kez karşı karşıya geldi. Terim'in 1 galibiyeti bulunurken, Sergen Yalçın eski hocasına karşı henüz galibiyet alamadı.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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