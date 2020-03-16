Beşiktaş'ı hapsettik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, taraftarsız futbolun tadı tuzu olmadığını söyledi. Karşılaşmada daha üstün oynadıklarını kaydeden Terim, "50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. Beşiktaş iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik. Böyle derbilerde taraftarın önemi büyük" dedi. Seyircisiz oynanmasını eleştiren Terim şöyle konuştu:

3. KEZ BERABERLİK

"Hele de rakibiniz Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan ciddi bir rakipse. Taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. Ben futbolun ruhunu geri istiyorum. Derbilerin bu atmosferde oynanmasını istemiyorum." Öte yandan Fatih Terim ile Sergen Yalçın rekabetinde sahadan 3. kez beraberlik çıktı. İki çalıştırıcı, teknik adam olarak 4. kez karşı karşıya geldi. Terim'in 1 galibiyeti bulunurken, Sergen Yalçın eski hocasına karşı henüz galibiyet alamadı.