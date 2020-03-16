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16 Mart 2020, Pazartesi
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'ı hapsettik

Beşiktaş'ı hapsettik

Terim, “50 bin kişiden yoksun iyi oynadık. Büyük bölümde rakibi sahasına hapsettik. Taraftarsız maçın tadı yok” dedi.

Terim, taraftarsız futbolun tadı tuzu olmadığını söyledi. Karşılaşmada daha üstün oynadıklarını kaydeden Terim, "50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik. Böyle derbilerde taraftarın önemi büyük" dedi. Seyircisiz oynanmasını eleştiren Terim şöyle konuştu:

3. KEZ BERABERLİK
"Hele de rakibiniz Beşiktaş gibi şampiyonluğa oynayan ciddi bir rakipse. Taraftarsız futbolun tadı tuzu yok. Ben futbolun ruhunu geri istiyorum. Derbilerin bu atmosferde oynanmasını istemiyorum." Öte yandan ile rekabetinde sahadan 3. kez beraberlik çıktı. İki çalıştırıcı, teknik adam olarak 4. kez karşı karşıya geldi. Terim'in 1 galibiyeti bulunurken, Sergen Yalçın eski hocasına karşı henüz galibiyet alamadı.

  1. 16.3.2020
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