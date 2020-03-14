Beşiktaş derbisine nasıl hazırlanıyor! Falcao'dan açıklama
Süper Lig'in 26. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu Radamel Falcao derbi maçlarına nasıl hazırlandığını açıklarken önemli açıklamalarda bulundu.
Son haftaların iki formda takımı Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisi öncesi BeIN Sports'a konuştu.
''BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP"
34 yaşındaki tecrübeli golcü, "Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz.
DERBİLERE NASIL HAZIRLANIYOR?
Derbilere nasıl hazırlandığı ile ilgili soruyu Falcao, "Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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