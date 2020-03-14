Beşiktaş derbisine nasıl hazırlanıyor! Falcao'dan açıklama

Son haftaların iki formda takımı Galatasaray ve Beşiktaş şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş derbisi öncesi BeIN Sports'a konuştu.

''BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP"

34 yaşındaki tecrübeli golcü, "Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz.

DERBİLERE NASIL HAZIRLANIYOR?

Derbilere nasıl hazırlandığı ile ilgili soruyu Falcao, "Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz.