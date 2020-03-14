Beşiktaş derbisine nasıl hazırlanıyor! Falcao'dan açıklama - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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derbisine nasıl hazırlanıyor! Falcao'dan açıklama

Beşiktaş derbisine nasıl hazırlanıyor! Falcao'dan açıklama

'in 26. haftası dev bir derbi maçına sahne oluyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta , Stadyumu'nda ezeli rakibi 'ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi sarı-kırmızılı takımın en büyük kozu derbi maçlarına nasıl hazırlandığını açıklarken önemli açıklamalarda bulundu.

Son haftaların iki formda takımı ve şampiyonluk yolunda kritik karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü , Beşiktaş derbisi öncesi BeIN Sports'a konuştu.

''BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP"
34 yaşındaki tecrübeli golcü, "Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz.

DERBİLERE NASIL HAZIRLANIYOR?
Derbilere nasıl hazırlandığı ile ilgili soruyu Falcao, "Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz.

  1. 14.03.2020
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