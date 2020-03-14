Sergen Yalçın Fatih Terim'e karşı ilk peşinde
Teknik direktörlük kariyerinde Fatih Terim'e karşı galibiyeti olmayan Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan derbide kazanarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk peşinde olacak. Teknik direktörlük kariyeri boyunca, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da hocası olan Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan yalçın, bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu 3 maçta da farklı takımlarla Terim'e rakip olan Yalçın, eski hocasıyla karşılaşacağı 4. maçında da farklı bir takımın başında sahaya çıkacak. Fatih Terim'e karşı ilk olarak 11 Mart 2018 tarihinde Konyaspor'un başında sahaya çıkan Yalçın, deplasmandaki karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'un başında olan Sergen Yalçın, iç sahadaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlamıştı. Bu sezonun ilk yarısında ise Yeni Malatyaspor'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 90 dakikadan yine 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan Sergen Yalçın'ın takımları, bu maçların hepsinde gol bulurken, kalesinde de gol gördü. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Terim'e karşı 4. kez mücadele edecek olan genç çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılarak eski hocasına karşı ilk galibiyetini almak istiyor.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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