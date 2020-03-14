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14 Mart 2020, Cumartesi
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'e karşı ilk peşinde

Sergen Yalçın Fatih Terim'e karşı ilk peşinde

Teknik direktörlük kariyerinde 'e karşı galibiyeti olmayan , yarın oynanacak olan derbide kazanarak eski hocasına karşı almak istiyor.

'in 26. haftasında deplasmanına gidecek olan 'ta Teknik Direktör da ilk peşinde olacak. Teknik direktörlük kariyeri boyunca, hem Galatasaray'da hem de A 'da hocası olan 'e karşı 3 kez sahaya çıkan yalçın, bu maçlarda 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Bu 3 maçta da farklı takımlarla Terim'e rakip olan Yalçın, eski hocasıyla karşılaşacağı 4. maçında da farklı bir takımın başında sahaya çıkacak. Fatih Terim'e karşı ilk olarak 11 Mart 2018 tarihinde 'un başında sahaya çıkan Yalçın, deplasmandaki karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezon 'un başında olan Sergen Yalçın, iç sahadaki mücadeleden 1-1'lik beraberlikle maçı tamamlamıştı. Bu sezonun ilk yarısında ise 'u çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam, 90 dakikadan yine 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Fatih Terim'e karşı 3 kez sahaya çıkan Sergen Yalçın'ın takımları, bu maçların hepsinde gol bulurken, kalesinde de gol gördü. Beşiktaş olarak Terim'e karşı 4. kez mücadele edecek olan genç çalıştırıcı, sahadan 3 puanla ayrılarak eski hocasına karşı almak istiyor.

  1. 14.03.2020
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