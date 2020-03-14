Beşiktaş'ta transfer harekatı! İngiltere'den geliyor...

Abdullah Avcı ayrılığı sonrasında takımın başına gelen Sergen Yalçın ile iyi bir grafik yakalayan Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını da sürdürüyor. Takımdaki aksak bölgeleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcı özellikle kanat mevki için arayışlarına şimdiden başladı. Listede ise tanıdık bir isim var. İşte detaylar...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarının startını şimdiden veren Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın, sorunları tespit edip yönetime bildirmeye devam ediyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak Kara Kartal'da gündemde ise kanat transferi var.
GOL ATAMAMA SORUNUNDAN KAYNAKLANIYOR
Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Sergen Yalçın, her fırsatta yakın çevresine kanatlardan skor eksiği çektiklerinden yakınıyor. Gelecek sezon bunu çözmek için ilk hedeflerinin golcü bir kanat oyuncusu almak olarak belirleyen Beşiktaş'ta gündemdeki isimler ise yavaş yavaş netlik kazanıyor.
İlk etapta kiralık ve sözleşmesi bitecek oyunculara yönelecek olan Siyah Beyazlı ekibin listesinin başında ise eski Kasımpaşalı Trezeguet var. Bu yıl başında Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan başarılı kanat için, eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde.
Buna ek olarak Beşiktaş'ın Sivasspor'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta transfer harekatı! İngiltere'den geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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