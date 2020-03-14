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14 Mart 2020, Cumartesi
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'ta harekatı! 'den geliyor...

Beşiktaş'ta transfer harekatı! İngiltere'den geliyor...

ayrılığı sonrasında takımın başına gelen ile iyi bir grafik yakalayan , gelecek sezon hazırlıklarını da sürdürüyor. Takımdaki aksak bölgeleri yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcı özellikle kanat mevki için arayışlarına şimdiden başladı. Listede ise tanıdık bir isim var. İşte detaylar...

Gelecek sezon için çalışmalarının startını şimdiden veren 'ta teknik patron , sorunları tespit edip yönetime bildirmeye devam ediyor. Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayacak 'da gündemde ise kanat transferi var.

GOL ATAMAMA SORUNUNDAN KAYNAKLANIYOR
Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapan Sergen Yalçın, her fırsatta yakın çevresine kanatlardan skor eksiği çektiklerinden yakınıyor. Gelecek sezon bunu çözmek için ilk hedeflerinin golcü bir kanat oyuncusu almak olarak belirleyen Beşiktaş'ta gündemdeki isimler ise yavaş yavaş netlik kazanıyor.

İlk etapta kiralık ve sözleşmesi bitecek oyunculara yönelecek olan Siyah Beyazlı ekibin listesinin başında ise eski Kasımpaşalı Trezeguet var. Bu yıl başında Kasımpaşa'dan 'ya transfer olan başarılı kanat için, eğer Aston Villa küme düşerse kiralama teklifi yapılması gündemde.

Buna ek olarak Beşiktaş'ın 'dan Emre Kılınç'ı da listede tuttuğu ve bu oyuncunun alacağı karara göre harekete geçebileceği bildirildi. Bilindiği gibi Emre'nin Sivasspor ile olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Başarılı isimle 'ın da ilgilendiği iddia ediliyor.

  1. 14.03.2020
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