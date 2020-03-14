Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..."
Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler 15 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini çevrildi. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak bu dev mücadele öncesinde siyah beyazlı teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, yaptığı konuşmada, "Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez." dedi. İşte detaylar...
Sadece Beşiktaş'ı değil, ligin zirvesini de yakından ilgilendiren bir maç olan Galatasaray karşılaşmasını kazanarak yoluna devam etmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına, "Kendi oyununuzu oynayın" dedi.
Siyah - beyazlı ekibe geldiği günden beri takımı daha ofansif oynatan ve kazanmaktan başka bir sonucu akla getirmeyen deneyimli teknik adam, aynı arzuyu derbide de görmek istediğini oyuncularına iletti.
Milliyet'in haberine göre, bu maçta alınacak galibiyetin sıradan bir üç puan olmadığını da tüm takıma aktaran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Derbi zor geçecek. Galatasaray özellikle ligin ikinci yarısının iyi top oynayan ekiplerinden biri. Fakat rakip kim olursa olsun biz çıkıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bugüne kadar nasıl oynadıysak yine aynı tempoda ve mutlaka kazanmak için mücadele etmeliyiz. Elbette rakibin önemli isimlerine karşı tedbirler de alacağız. Fakat bizim amacımız savunma değil kazanmak. Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
DURAN TOP ÇALIŞMASI
Teknik direktör Sergen Yalçın, böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda duran topların ne kadar önemli olduğunu da göz önünde bulundurarak, hemen hemen her idman bitiminde takıma duran top çalışması yaptırdı.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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