Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..." | SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..."

derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..."

Sergen Yalçın Galatasaray derbisinin şifresini verdi! "Bu maçı alırsak..."

Süper Lig'de nefesler tutuldu, gözler 15 Mart Pazar günü oynanacak - derbisini çevrildi. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak bu dev mücadele öncesinde siyah beyazlı teknik direktör , oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, yaptığı konuşmada, "Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez." dedi. İşte detaylar...

Sadece 'ı değil, ligin zirvesini de yakından ilgilendiren bir maç olan karşılaşmasını kazanarak yoluna devam etmek isteyen teknik direktör oyuncularına, "Kendi oyununuzu oynayın" dedi.

Siyah - beyazlı ekibe geldiği günden beri takımı daha ofansif oynatan ve kazanmaktan başka bir sonucu akla getirmeyen deneyimli teknik adam, aynı arzuyu derbide de görmek istediğini oyuncularına iletti.

Milliyet'in haberine göre, bu maçta alınacak galibiyetin sıradan bir üç puan olmadığını da tüm takıma aktaran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Derbi zor geçecek. Galatasaray özellikle ligin ikinci yarısının iyi top oynayan ekiplerinden biri. Fakat rakip kim olursa olsun biz çıkıp kendi oyunumuzu oynamalıyız. Bugüne kadar nasıl oynadıysak yine aynı tempoda ve mutlaka kazanmak için mücadele etmeliyiz. Elbette rakibin önemli isimlerine karşı tedbirler de alacağız. Fakat bizim amacımız savunma değil kazanmak. Bu maçı alırsak ligdeki dengeleri de değiştirmiş olacağız. Böylesine fırsatlar kolay kolay gelmez. Bunu iyi değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

DURAN TOP ÇALIŞMASI
Teknik direktör Sergen Yalçın, böylesine zorluk derecesi yüksek maçlarda duran topların ne kadar önemli olduğunu da göz önünde bulundurarak, hemen hemen her idman bitiminde takıma duran top çalışması yaptırdı.

  1. 14.03.2020
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