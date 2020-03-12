Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

Süper Lig'in 26. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere sahne olacak. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray yarıştan kopmamak isteyen Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Öte yandan averajla lider durumda bulunan Trabzonspor'da sahasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Kritik haftada hata yapmak istemeyen ekipler dev derbi öncesi ilk 11'lerini netleştirmeye başladı. İşte Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

12 Mart 2020 Perşembe 12:32 Güncelleme: 12.03.2020 12:32
Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

Sezonun ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Galatasaray ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet çıkarmayı başardı. Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda en önemli rakipleri Trabzonspor ve Başakşehir'İn karşılaşacağı hafta kendi taraftarı önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk hesaplarını yapıyor.

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Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

Muslera ve Falcao'nun yükselen formu Galatasaray teknik ekibi ve Terim'in yüzünü güldürüyor. Bu sezon Süper Lig'de 18 takım içerisinden en az gol yiyen takım olma başarısını gösteren Galatasaray'da kaleci Muslera bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada kalesinde sadece 20 gol gördü.

Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve performansı eleştiri konusu olan Falcao ise yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Kolombiyalı forvet süre aldığı son 7 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Deplasman takımı Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor. Beşiktaş teknik direktörlüğünde 6 karşılaşmaya çıkan Sergen Yalçın sadece Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşadı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

DEV DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU!
Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçında ilk düdük pazar günü (15 Mart) 19.00'da Abdülkadir Bitigen çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın VAR odasında ise Ali Palabıyık görev alacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!

Karşılaşma öncesi iki ekip teknik adamları da sahaya süreceği ilk 11'leri netleştirmeye başladı. İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri...

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