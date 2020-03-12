Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri!
Süper Lig'in 26. haftası zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere sahne olacak. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray yarıştan kopmamak isteyen Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Öte yandan averajla lider durumda bulunan Trabzonspor'da sahasında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Kritik haftada hata yapmak istemeyen ekipler dev derbi öncesi ilk 11'lerini netleştirmeye başladı. İşte Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasının muhtemel 11'leri...
Sezonun ikinci yarısına harika bir başlangıç yapan Galatasaray ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet çıkarmayı başardı. Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluk yolunda en önemli rakipleri Trabzonspor ve Başakşehir'İn karşılaşacağı hafta kendi taraftarı önünde ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek şampiyonluk hesaplarını yapıyor.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve performansı eleştiri konusu olan Falcao ise yükselen performansı ile dikkat çekiyor. Kolombiyalı forvet süre aldığı son 7 maçta 8 gol atma başarısı gösterdi. Deplasman takımı Beşiktaş'ta ise Sergen Yalçın yönetiminde istikrarlı sonuçlar almaya devam ediyor. Beşiktaş teknik direktörlüğünde 6 karşılaşmaya çıkan Sergen Yalçın sadece Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşadı.