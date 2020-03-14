Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da vurmuş durumda. Birçok lig askıya alınırken Türkiye Süper Ligi'nde de nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Beşiktaş da koronavirüs önlemleri kapsamında Nevzat Demir tesislerini dezenfekte ettirdi. İşte o görüntüler...

14 Mart 2020 Cumartesi 14:38 Güncelleme: 14.03.2020 14:38
Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

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Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi

'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla futbolcuların yatak odası, soyunma odası, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı koruma altına alındı.

İşte o görüntüler...

Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi
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