Beşiktaş'ta koronavirüs alarmı! Tesisler böyle dezenfekte edildi

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu da vurmuş durumda. Birçok lig askıya alınırken Türkiye Süper Ligi'nde de nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanacağı açıklandı. Beşiktaş da koronavirüs önlemleri kapsamında Nevzat Demir tesislerini dezenfekte ettirdi. İşte o görüntüler...