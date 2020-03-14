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14 Mart 2020, Cumartesi
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'ta maçı primi belli oldu

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı primi belli oldu

'in 26'ıncı haftasında deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda sahadan galibiyet ile ayrılarak yükselişini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda yönetim, sarı-kırmızılılar ile oynayacakları zorlu karşılaşma için primleri de belirledi.

Yönetimi, zorlu derbisinde 3 puanın alınması halinde oyuncularına 75 bin TL prim vereceğini belirtti.

Derbinin lig yarışı adına önemini farkında olan siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle prim verme kararı aldı.

4'TE 1'İ KESİLDİ

Geçtiğimiz sene Beşiktaş'ın başkanlık koltuğunda oturan ve yönetimi, derbilerde alınan galibiyetlerin ardından futbolculara 100 bin TL veriyorlardı.

Ancak kulüpte yaşanan ekonomik sorunlar nedeniye ve yönetimi, derbi priminin 4'te 1'ini keserek bu maçta alınacak galibiyet için 75 bin TL vermeye karar verdi.

  1. 14.03.2020
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