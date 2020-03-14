Beşiktaş'ta Galatasaray maçı primi belli oldu

Beşiktaş Yönetimi, zorlu Galatasaray derbisinde 3 puanın alınması halinde oyuncularına 75 bin TL prim vereceğini belirtti.

Derbinin lig yarışı adına önemini farkında olan siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle prim verme kararı aldı.

4'TE 1'İ KESİLDİ

Geçtiğimiz sene Beşiktaş'ın başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman ve yönetimi, derbilerde alınan galibiyetlerin ardından futbolculara 100 bin TL veriyorlardı.

Ancak kulüpte yaşanan ekonomik sorunlar nedeniye Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, derbi priminin 4'te 1'ini keserek bu maçta alınacak galibiyet için 75 bin TL vermeye karar verdi.