Beşiktaş'ta Galatasaray maçı primi belli oldu
Süper Lig'in 26'ıncı haftasında Beşiktaş deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda sahadan galibiyet ile ayrılarak yükselişini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılarda yönetim, sarı-kırmızılılar ile oynayacakları zorlu karşılaşma için primleri de belirledi.
Beşiktaş Yönetimi, zorlu Galatasaray derbisinde 3 puanın alınması halinde oyuncularına 75 bin TL prim vereceğini belirtti.
Derbinin lig yarışı adına önemini farkında olan siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle prim verme kararı aldı.
4'TE 1'İ KESİLDİ
Geçtiğimiz sene Beşiktaş'ın başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman ve yönetimi, derbilerde alınan galibiyetlerin ardından futbolculara 100 bin TL veriyorlardı.
Ancak kulüpte yaşanan ekonomik sorunlar nedeniye Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, derbi priminin 4'te 1'ini keserek bu maçta alınacak galibiyet için 75 bin TL vermeye karar verdi.
- 14.03.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı primi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.