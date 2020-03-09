Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ağır oldu! 15 milyon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Mart 2020, Pazartesi
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'ın 'a faturası ağır oldu! 15 milyon...

Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ağır oldu! 15 milyon...

'ın sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı bek oyuncusu 'ın sakatlığı, siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı. 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.

'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Brezilyalı defans oyuncusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, futbolcunun siyah-beyazlı kulübe faturası da ağır oldu.

Sabah'ın haberine göre 800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.

Sezon sonu gönderilecekler listesinde yer alan Douglas, sadece 7 maçta görev yapıp, 454 dakika sahada kaldı.

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  1. 09.03.2020
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