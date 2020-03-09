Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ağır oldu! 15 milyon...

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, futbolcunun siyah-beyazlı kulübe faturası da ağır oldu.

Sabah'ın haberine göre 800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.

Sezon sonu gönderilecekler listesinde yer alan Douglas, sadece 7 maçta görev yapıp, 454 dakika sahada kaldı.