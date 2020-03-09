Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı bek oyuncusu Douglas'ın sakatlığı, siyah-beyazlı kulüpte keyifleri kaçırdı. 29 yaşındaki deneyimli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.
Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan Brezilyalı defans oyuncusu Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, futbolcunun siyah-beyazlı kulübe faturası da ağır oldu.
Sabah'ın haberine göre 800 bin Euro garanti ücret ve 1.5 milyon Euro imza parasıyla kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcunun bu sezonki maliyeti 15 milyon TL'yi buldu.
Sezon sonu gönderilecekler listesinde yer alan Douglas, sadece 7 maçta görev yapıp, 454 dakika sahada kaldı.
- 09.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Douglas'ın Beşiktaş'a faturası ağır oldu! 15 milyon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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