Sergen Yalçın derbi planını belirledi: Hızlı oyun tam defans

Son olarak Ankaragücü'nü yenip üst üste 2 galibiyete ulaşan ve bu haftaki Galatasaray sınavı öncesinde moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın derbi çalışmalarına başladı. Oyuncularına verdiği 2 günlük izinde yardımcılarıyla birlikte Galatasaray'ın maçlarını analiz ettiği belirtilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, oynatacağı sistemi kafasında oturtmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılı takımın özellikle Henry Onyekuru'nun transferinden sonra hızlı oynamaya başladığını tespit eden siyah-beyazlı teknik adamın "Biz de buna aynı şekilde karşılık vermeliyiz. Ataklara hızlı pas yapıp takım halinde çıkmalıyız. Savunmada da arkada boşluk bırakmadan takım halinde defansa başlamalıyız" dediği bildirildi.

OYUNCULARA ANLATACAK

Yalçın'ın ayrıca topu daha çok orta alanda tutmaları gerektiğini söyleyip "İkiye birlerle ceza alanına girebilirsek şutu ancak o zaman düşünmeliyiz. Uzaktan şutlarda Muslera başarılı bir kaleci. Atakları boşa harcama lüksümüz yok" diye eklediği gelen haberler arasında. Rakibin puana kendilerinden daha çok ihtiyaç duyacağı için maça hızlı başlamasını öngören Sergen Yalçın'ın ilk 15-20 dakikalık bölümde gol yemeden Galatasaray'ın hızını kesmek üzerine çalışmalar yaptığı da bildiriliyor. Usta teknik adam, bu düşüncelerini bugünkü idmandan itibaren oyuncularıyla da paylaşacak.

NERDE AVCI NEREDE YALÇIN

Abdullah Avcı'yla yaşanan felaketin ardından Beşiktaş öz evladı Sergen Yalçın'la adeta şaha kalktı. Avcı ile siyah- beyazlılar 19 maçta 1.57 puan ortalaması yakalarken, Sergen'le bu rakam 6 maçta 2.16'ye fırladı. Atılan gol 1.5'tan, 1.8'e çıktı. Yenen gol ise 1.4'ten 1'e düştü. Avcı döneminde Beşiktaşlı oyuncular rakip ceza sahasında ortalama 26.8 kez topla buluşuyor. Sergen'le birlikte bu rakam 34.7'yi buldu. Aynı şekilde şut sayısı 14'ten, 16.8'e, şutların isabet sayısı ise 4.9'dan 5.5'a yükseldi.

ONYEKURU'YA KEVIN N'KOUDOU KISKACI

G.Saray'ın en etkili ismi olarak Onyekuru'yu gören Sergen Yalçın, bu oyuncuyu N'Koudou ile markaja almayı planlıyor. N'Koudou'yu daha önce sol kanatta oynatan siyah-beyazlı hocanın, Onyekuru gibi hızlı bir futbolcuyu takımın en hızlısı ile durdurmayı düşündüğü bildirildi. Bu durumda N'Koudou sağ, Lens de sol kanatta görev yapacak.