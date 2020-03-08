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08 Mart 2020, Pazar
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'a Elneny müjdesi! İngilizler duyurdu

Beşiktaş'a Elneny müjdesi! İngilizler duyurdu

'a yıldız futbolcu 'den müjdeli haber geldi. Bu sezon gösterdiği performansla Atiba'yla birlikte öne çıkan isim olan Mısırlı futbolcunun siyah-beyazlı takımdaki geleceği merak ediliyordu. basınından haberlere göre, bonservisi 'de bulunan Muhamed Elneny takımında düşünülmüyor.

Teknik direktör 'la birlikte ivme yakalayan 'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı. Takımdan gönderilecek isimler konusunda karar aşamasında olan siyah-beyazlı kurmaylara transfer müjdesi 'den geldi. İngiltere basınının duyurduğu habere göre, son zamanlarda Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yıldızını parlatan , 'in gelecek planlarında yer almıyor.

Arsenal'deki görevine devre arasından sonra başlayan Mikel Arteta'nın önümüzdeki sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başladığını ve elden çıkarmak istediği oyuncular arasında Beşiktaş'ta kiralık oynayan Mohamed Elneny olduğu basını tarafından yazıldı.

Express'in değerlendirmesinde Arsenal'in öncesinde elden çıkaracağı isimler arasında yer alan Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'nin artık İngiliz ekibinin kadrosuna girmesinin çok zor olduğu belirtildi.

Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadeler yer aldı: "Elneny 'de kaldığı süre içerisinde Beşiktaş'ın sürekli oyuncusu oldu ve kendisinin de Türkiye'de kalmak istediğine yönelik haberler dolaşıyor. Arteta'nın artık Elneny'e ihtiyacı yoktur." sözleri kullanıldı.

Arsenal'de yeni sezon öncesinde gönderilecek diğer futbolcuların ise , Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi, olduğu gazete tarafından iddia edildi.

Muhamed Elneny, Beşiktaş formasını bu sezon 27 maçta giymiş, gol bulmayı başaramamış ancak orta sahada yakaladığı istikrarlı performansla göz doldurmuştu.

  1. 08.03.2020
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