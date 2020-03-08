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08 Mart 2020, Pazar
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’tan az topla buluştu

Karius’tan az topla buluştu

'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren , bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu. Penaltıdan 6 gol bulan Burak, ayrıca 11 golle kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşıyor.

Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltı vuruşunu da gole çeviren , bu sezon ligde en fazla penaltı golü atan oyuncu. Penaltıdan 6 gol bulan Burak, ayrıca 11 golle kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşıyor. Burak Yılmaz önceki akşam oynanan Ankaragücü maçında 'tan (27/29) daha az topla buluştu, 16 pasından 8'inde isabet sağlayamadı.
  1. 8.3.2020
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