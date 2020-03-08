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08 Mart 2020, Pazar
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’a büyük şok!

Kartal’a büyük şok!

'nin 21. hafta maçında , 'ı deplasmanda 3-1 yendi.

'nin 21. hafta maçında , 'ı deplasmanda 3-1 yendi. Maça iyi başlayan Beşiktaş, ilk seti 25-21 kazandı. Ardından etkili bir oyun ortaya koyan konuk ekip, 25-19, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-1'lik zafere uzandı. Son sıradaki Beylikdüzü, ligin 21. haftasında ilk galibiyetini aldı. ise 18. yenilgisini yaşadı.
  1. 8.3.2020
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