Filede THY galip

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında PTT'yi 3-1 yendi. 112 dakika süren mücadelede THY ilk iki seti 25-22 ve 25-19 önde bitirdi. PTT, üçüncü seti 22-25 yapıp durumu 2-1 yapsa da THY, 4. seti de 25-17'lik skorla kazandı: 3-1.