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14 Mart 2020, Cumartesi
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Filede galip

Filede THY galip

'nin 22. haftasında , sahasında 'yi 3-1 yendi.

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında , sahasında 'yi 3-1 yendi. 112 dakika süren mücadelede ilk iki seti 25-22 ve 25-19 önde bitirdi. PTT, üçüncü seti 22-25 yapıp durumu 2-1 yapsa da THY, 4. seti de 25-17'lik skorla kazandı: 3-1.

  1. 14.3.2020
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