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08 Mart 2020, Pazar
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Filede dev randevu

Filede dev randevu

'nin 21. haftasında liderlik koltuğunda oturan Vakıfbank, bugün 19.00'da 'yı konuk edecek.

'nin 21. haftasında liderlik koltuğunda oturan Vakıfbank, bugün 19.00'da 'yı konuk edecek. Mücadele Spor 2'den yayınlanacak. Diğer maçlar şöyle: 15.00: Karayolları-Nilüfer Belediye, Opet-PTT, Aydın BŞB-Türk Hava Yolları, 18.30: Eczacıbaşı-Yeşilyurt.
  1. 8.3.2020
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