CEV’de rakip Modena - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol CEV’de rakip Modena

CEV’de rakip Modena

CEV’de rakip Modena

Erkekler 'nda yarı finale çıkan , İtalyan ekibi ile eşleşti.

Erkekler 'nda yarı finale çıkan G.Saray , İtalyan ekibi ile eşleşti. İlk maçlar 18-19 Mart, rövanşlar ise 25-26 Mart'ta oynanacak. Leo Shoes, koronavirüs nedeniyle ertelenen Ajaccio maçının ardından iki takımın da ilk maçın sonucunu kabul etmesiyle yarı finale kalmıştı.
  1. 8.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

CEV’de rakip Modena haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN