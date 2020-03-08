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08 Mart 2020, Pazar
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Karda voleybol şöleni

Karda voleybol şöleni

'da düzenlenen "" başladı.

'da düzenlenen "" başladı. Türkiye Voleybol Federasyonunun, ile iş birliğinde 'nde düzenlenen organizasyona, farklı illerden 22 erkek ile 6 kadın voleybol takımı katıldı. Organizasyonda, 120'nin üzerinde sporcunun oluşturduğu takımlar, finale çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Renkli geçen turnuvada, sporcuların kar üstünde zaman zaman zor anlar yaşadığı gözlendi. Organizasyon, bugün yapılacak final maçlarıyla sona erecek
  1. 8.3.2020
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