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08 Mart 2020, Pazar
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Alkışlar kadınlara!

Alkışlar kadınlara!

, 8 Mart ’ne özel düzenlenen ’nda A. Madrid ile karşılaştı. Mücadeleyi tam 33 bin kişi izledi.

8 Mart 'ne özel olarak düzenlenen 'nda ve Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. 'ta gerçekleştirilen mücadelede Atletico Madrid, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Vodafone Kupası'nı müzesine götürdü. Atletico Madrid, 37'nci dakikada Charlyn'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 3 dakika kala konuk ekip, 42'nci dakikada Olga Garcia'nın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Atletico Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu mücadele ile Türkiye'de bir tribün rekoru da kırılmış oldu. Vodafone Park'ta ücretsiz olacağı duyurulan karşılaşmayı 33 bin siyah-beyazlı taraftar tribünden takip ederek, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti.

TEKNE TURU YAPTILAR

Beşiktaş ile İspanyol ekibi Atletico Madrid'in , İstanbul Boğaz'ında tekne turu yaptı. Her iki takımın teknik heyet ve oyuncuları, dün akşamki karşılaşma öncesinde boğazda düzenlenen kahvaltılı tekne turunda bir araya geldi. Tekne turuna Beşiktaşlı yönetici Fırat Fidan ile Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da katıldı.

MEŞALELER YAKILDI

Beşiktaş-A.Madrid kadın futbol takımları arasında oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarların sahaya sis bombası ve meşaleler atması sonucu zemin zarar gördü. Sahaya atılan yanıcı maddeler ilk yarıda oyunun durmasına sebep olurken, zeminin bir kısmına da zarar verdiği görüldü.

BAKAN KASAPOĞLU PROTOKOLDE İZLEDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın futbolcuları yalnız bırakmadı. Bakan Kasapoğlu, 8 Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş - A. Madrid maçını Başkan ile birlikte protokolden izledi.

  1. 8.3.2020
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