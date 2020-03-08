Douglas ameliyat oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Douglas ameliyat oldu

Douglas ameliyat oldu

Douglas ameliyat oldu

'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sağ bek ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Douglas Santos, 'nde ameliyat edildi.

'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sağ bek ameliyat edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Douglas Santos, 'nde ameliyat edildi. Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Santos'a sol rektus femoris tamiri uygulandı."
  1. 8.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Douglas ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN