Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyor!

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Adem Ljajic, bu sezon ise tam tersi bir görüntü içinde. Özel yaşamındaki sorunlarını sahaya yansıtınca, performansında büyük bir düşüş yaşayan Boşnak asıllı futbolcu, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında da yaptığı hareketlerle gündeme oturdu.

Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü attıktan sonra sevinirken eliyle kulaklarını tıkayan ve ardından "Konuşmaya devam edin" işareti yapan yıldız futbolcu büyük tepki çekti.

Ljajic'in bu hareketi akıllara Oğuzhan Özyakup'un Partizan maçında yaptığı benzer bir davranışı getirdi. Sabah'ta yer alan haber göre Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen oyuncunun durumu sezon sonunda belli olacak. Önceki günkü karşılaşmada 78. dakikada oyuna girip, 87'de ağları sarsan 28 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisinde görev verip, vermeyeceği ise merak konusu...

OĞUZHAN DA AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 27. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, güzel bir gol atmış ve kulaklarını tıkayarak sevinç yaşamıştı.