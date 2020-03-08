Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Bu hareketin sebebi ortaya çıktı! Meğer Ljajic...

'in 'tan ayrılmak istediği iddia ediliyor!

Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyor!

'ın MKE Ankaragücü ile karşılaştığı mücadelede takımı adına ikinci golü kaydeden , tribünlere dönerek kulaklarını tıkamıştı. Boşnak asıllı Sırp futbolcunun bu tavırlarının arkasında, takımdan ayrılma isteğinin yattığı iddia edildi.

Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan , bu sezon ise tam tersi bir görüntü içinde. Özel yaşamındaki sorunlarını sahaya yansıtınca, performansında büyük bir düşüş yaşayan Boşnak asıllı futbolcu, 'ın 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında da yaptığı hareketlerle gündeme oturdu.

Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü attıktan sonra sevinirken eliyle kulaklarını tıkayan ve ardından "Konuşmaya devam edin" işareti yapan yıldız futbolcu büyük tepki çekti.

Ljajic'in bu hareketi akıllara 'un Partizan maçında yaptığı benzer bir davranışı getirdi. Sabah'ta yer alan haber göre Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen oyuncunun durumu sezon sonunda belli olacak. Önceki günkü karşılaşmada 78. dakikada oyuna girip, 87'de ağları sarsan 28 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör 'ın derbisinde görev verip, vermeyeceği ise merak konusu...

OĞUZHAN DA AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 27. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, güzel bir gol atmış ve kulaklarını tıkayarak sevinç yaşamıştı.

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  1. 08.03.2020
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