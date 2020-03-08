Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyor!
Beşiktaş'ın MKE Ankaragücü ile karşılaştığı mücadelede takımı adına ikinci golü kaydeden Adem Ljajic, tribünlere dönerek kulaklarını tıkamıştı. Boşnak asıllı Sırp futbolcunun bu tavırlarının arkasında, takımdan ayrılma isteğinin yattığı iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Adem Ljajic, bu sezon ise tam tersi bir görüntü içinde. Özel yaşamındaki sorunlarını sahaya yansıtınca, performansında büyük bir düşüş yaşayan Boşnak asıllı futbolcu, Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Ankaragücü maçında da yaptığı hareketlerle gündeme oturdu.
Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü attıktan sonra sevinirken eliyle kulaklarını tıkayan ve ardından "Konuşmaya devam edin" işareti yapan yıldız futbolcu büyük tepki çekti.
Ljajic'in bu hareketi akıllara Oğuzhan Özyakup'un Partizan maçında yaptığı benzer bir davranışı getirdi. Sabah'ta yer alan haber göre Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen oyuncunun durumu sezon sonunda belli olacak. Önceki günkü karşılaşmada 78. dakikada oyuna girip, 87'de ağları sarsan 28 yaşındaki futbolcuya, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Galatasaray derbisinde görev verip, vermeyeceği ise merak konusu...
OĞUZHAN DA AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI
Beşiktaş'ın Partizan ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında 27. dakikada oyuna giren Oğuzhan Özyakup, güzel bir gol atmış ve kulaklarını tıkayarak sevinç yaşamıştı.
- 08.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Adem Ljajic'in Beşiktaş'tan ayrılmak istediği iddia ediliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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