Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı hak etmiyorsun''
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Çok önemli bir 3 puanın sahibi olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in attığı golden sonraki tepkisi gündeme oturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Ljajic'in sevincine tepki gösterdi.
SERGEN YALÇIN'DAN ADEM LJAJIC SÖZLERİ
Adem Ljajic'in attığı golden sonra kulaklarını kapatarak yaptığı işareti yorumlayan Yalçın, "Ben görmedim, golden sonra bilmiyorum. Mutlaka bir şey anlatmak istemiştir. Medyaya mı, taraftara mı bilmiyorum. Kendi tarzında bir sitem yapmış olabilir, oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım" diye konuştu.
İşte sosyal medyada Adem Ljajic tepkileri...