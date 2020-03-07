Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı hak etmiyorsun'' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı hak etmiyorsun''

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Siyah-beyazlılar mücadeleden Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Çok önemli bir 3 puanın sahibi olan Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in attığı golden sonraki tepkisi gündeme oturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Ljajic'in sevincine tepki gösterdi.

7 Mart 2020 Cumartesi 10:16 Güncelleme: 07.03.2020 10:47
Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı haketmiyorsun''

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla ev sahibi Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Ankaragücü maçına damga vuran isim oldu.

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Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı haketmiyorsun''

GOLDEN SONRA OLAY TEPKİ!
Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Adem Ljajic, attığı golden sonra kulaklarını tıkadı. Yıldız futbolcunun bu tepkisi kendisine yöneltilen eleştirilere bir yanıt olarak algılandı.

Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı haketmiyorsun''

SERGEN YALÇIN'DAN ADEM LJAJIC SÖZLERİ
Adem Ljajic'in attığı golden sonra kulaklarını kapatarak yaptığı işareti yorumlayan Yalçın, "Ben görmedim, golden sonra bilmiyorum. Mutlaka bir şey anlatmak istemiştir. Medyaya mı, taraftara mı bilmiyorum. Kendi tarzında bir sitem yapmış olabilir, oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım" diye konuştu.

İşte sosyal medyada Adem Ljajic tepkileri...

Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı haketmiyorsun''
Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı haketmiyorsun''
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