Adem Ljajic'in tepkisi olay oldu! ''Sen Beşiktaş'ı hak etmiyorsun''

SERGEN YALÇIN'DAN ADEM LJAJIC SÖZLERİ

Adem Ljajic'in attığı golden sonra kulaklarını kapatarak yaptığı işareti yorumlayan Yalçın, "Ben görmedim, golden sonra bilmiyorum. Mutlaka bir şey anlatmak istemiştir. Medyaya mı, taraftara mı bilmiyorum. Kendi tarzında bir sitem yapmış olabilir, oyuncular böyle şeyler yapıyor çok takılmamak lazım" diye konuştu.

İşte sosyal medyada Adem Ljajic tepkileri...