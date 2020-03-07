Vodafone Kupası’nda kazanan Atletico Madrid

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlenen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ve Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen mücadelede Atletico Madrid, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek Vodafone Kupası'nı müzesine götürdü.

Beşiktaş karşılaşmaya Fatma, Didem, Çiğdem, Jesica, Aezu, Gizem, Yağmur, Başak, Esra, Elif, Sevgi Çınar ilk 11 ile başlarken, konuk ekip Atletico Madrid ise sahaya Xin, Arias, Majarin, Herrero, Menayo, Meseguer, Leire, Leicy, Olga Garcia, Strom ve Charlyn ilk 11'yle sahaya çıktı. Atletico Madrid, 37'nci dakikada Charlyn'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 3 dakika kala konuk ekip, 42'nci dakikada Olga Garcia'nın attığı golle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Atletico Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

BOĞAZDA DOSTLUK GEZİSİ

Taraflar, maç öncesi birlikte çıktıkları boğaz turunda güneşli havanın ve boğazın keyfini çıkarırken, müzik eşliğinde renkli dakikalar yaşadı. Futbolcular, 8 Mart Kadınlar Günü'nü de kutlamış oldu.

KARŞILAŞMAYI 33 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ

Öte yandan Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında oynanan müsabakayı 33 bin taraftar takip ederken, bu sayı, Türkiye'de en fazla seyircinin takip ettiği kadın futbol maçı olarak tarihe geçti.

BİRLİKTE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİLER

Beşiktaş ve Atletico Madrid'in kadın futbol takımlarının bir araya geldiği maçın ardından Beşiktaş taraftarı, Atletico Madridli oyuncuları çağırarak sahaya atkı attı. Atkıları alan oyuncular, Beşiktaş taraftarıyla birlikte üçlü çektirdi ve tezahürata katıldı.